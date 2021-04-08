Дэниел Крэйг получит от Netflix 100 млн долларов за роль в продолжении «Ножи наголо»

Американская стриминговая компания Netflix приняла решение снять два фильма, которые станут продолжением нашумевшего в 2019 году детектива «Ножи наголо» (известен также как «Достать ножи»). Причем бюджет этого проекта вызывает зависть у крупнейших голливудских студий. Netflix выделяет 450 миллионов долларов на съемки!

Но и это еще не все. Сообщается, что 200 миллионов долларов из этой суммы поделят между собой поровну актер Дэниел Крэйг и режиссер Райан Джонсон. Согласитесь, Крэйгу было ради чего отказываться от роли Джеймса Бонда!

Дэниел Крэйг в роли частного детектива Бенуа Бланка

Похоже, Дэниел не прогадал, решив окончательно завязать с агентом 007. Вместо этого он перевоплотится как минимум на пару ближайших лет в частного детектива Бенуа Бланка, которого придумал Райан Джонсон. Этот персонаж покорил сердца миллионов зрителей во всем мире, разгадав тайну убийства писателя Харлана Тромби (в исполнении недавно покинувшего нас ветерана Голливуда Кристофера Пламмера). Джонсон написал замечательный сценарий, по сути, как считают критики, возродив жанр классического детектива в лучших традициях Агаты Кристи. И сам перенес его на экран с помощью прекрасного актерского ансамбля.

Райан Джонсон благодаря успеху детектива "Ножи наголо" стал востребован в Голливуде

Получилось так здорово, что ранее мало кому знакомого режиссера и сценариста студия Walt Disney пригласила поработать над тремя следующими частями «Звездных войн»!

Пока нет информации о том, сыграет ли в продолжении кто-то из первой части «Ножи наголо». Напомним, кроме Крэйга и Пламмера в фильме снялись Ана де Армас, которая, кстати, стала партнершей Дэниела в 25-м фильме о Бонде, который из-за пандемии все никак не выйдет на экраны и уже больше года лежит на полке, Крис Эванс (известен прежде всего как Капитан Америка по серии фильмов-комиксов), Джейми Ли Кертис (ее в молодости называли королевой ужасов благодаря фильмам «Хэллоуин»), Дон Джонсон, Тони Коллетт.

Кстати, Дон Джонсон на днях сообщил, что приступил к подготовке к съемкам в новой версии культового сериала «Детектив Нэш Бриджес». И его партнером снова будет Чич Марин. Полицейский сериал выходил на американском телеканале CBS с марта 1996 по май 2001 года. Всего было снято 122 серии (шесть сезонов).

Но вернемся к «Ножам наголо». На съемки первой части было потрачено 40 миллионов долларов.

Картина собрала в мировом прокате 311,3 миллиона долларов. Как известно, Netflix свою оригинальную продукцию в кинотеатры не отдает.

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