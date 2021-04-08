Полегчало после операции: тяжелобольной Юрий Антонов впервые вышел в свет после длительного отсутствия на сцене

Композитор Юрий Антонов, серьезно болеющий с 2018 года, впервые за последнее время появился на публике.

Как пишет «КП», 76-летний музыкант выбрался из загородного дома и посетил закрытый гала-ужин, посвященный вручению одной из музыкальных премий.

Издание отмечает, что Антонов, перенесший сложную операцию на колене, хорошо выглядел. Хотя совсем недавно он сетовал на то, что реабилитация затянулась и что нога по-прежнему болит.

Основное время композитор проводит за городом — в особняке, расположенном рядом с лесом. Он рассказывал, что занят творчеством и гуляет на природе.

Юрий Антонов периодические выкладывает в Instagram видео, снятые возле его дома. Так, в марте он показывал, как чистит снег лопатой несмотря на больную ногу.

Напомним, что летом прошлого года Антонов попал в больницу после перенесенной операции — потребовалось еще одно хирургическое вмешательство.

Фото Юрия Антонова из социальных сетей.

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