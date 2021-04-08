Умер актер из сериалов «Твин Пикс» и «Грейс в огне»

Во вторник, 6 апреля, в пригороде Лос-Анджелеса скончался после продолжительной болезни популярный американский актер Уолтер Олкевич. Ему было 72 года. Печальное известие журналистам сообщил его сын Зак Олкевич, который в свое время бросил школу, чтобы ухаживать за отцом. Уолтер травмировал ногу, перенес несколько операций на колене, которые оказались неудачными и превратили его в инвалида.

Уолтер Олкевич родился 14 ноября 1948 года в штате Нью-Джерси. Дебютировал как актер в культовой комедии Стивена Спилберга «1941», сыграв небольшую роль. В результате такие маленькие характерные роли стали его амплуа. Олкевич за свою карьеру снялся в большом количестве фильмов и сериалов, в том числе в ситкоме «Женаты… с детьми», комедийно-детективном сериале «Детективное агентство «Лунный свет», комедийных сериалах «Грейс в огне» и «Сейнфелд», триллере «Клиент».

Пожалуй, главной удачей Олкевича стало его участие в культовом сериале «Твин Пикс». Сначала он играл там канадского преступника Жака Рено, который работает барменом и крупье. Затем Дэвид Линч вернул Олкевича в проект, придумав для него роль брата Жака Жан-Мишеля Рено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного британского актера Пола Риттера. Он скончался в возрасте 54 лет. Риттер играл в мини-сериале «Чернобыль», в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

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