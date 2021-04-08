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Шоу-бизнес

Голодные Федишин и Клопотенко поели мертвых пчел из одного контейнера

9:44 8 апреля 2021
клопотенко федишин

Популярная певица Ирина Федишин и известный шеф-повар Евгений Клопотенко снялись для телепроекта «Естественный отбор», посвященного нетрадиционным блюдам и более рациональному использованию продуктов. Судя по видео в Instagram, звездам предложили попробовать блюдо из пчел. Федишин изобразила, как она дегустирует необычные снэки.

Клопотенко как ресторатор сделал ставку и на необычные блюда, и на переосмысление традиционной украинской кухни. Так, например, в меню своего ресторана Евгений ввел такую позицию как «закуска из пчел». Судя по всему, именно ей и будет посвящена одна из серий «Естественного отбора».

А в дебютном выпуске программы авторы настаивают, что продуктам с утраченными товарными характеристиками (потемневшим, помятым, вялым) можно дать второй шанс и тоже использовать в приготовлении изысканных блюд.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказал «ФАКТАМ», с каким вкусом у него ассоциируется счастье, и как пришлось измениться ресторану «100 лет тому вперед» в связи с пандемией.

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