«Беспощадная, когда нарядная»: дочь Елены Кравец из «Квартала 95» сразила «взрослыми» фото

Дочь артистки студии «Квартала 95» Елены Кравец, Маша Кравец, выложила в сеть несколько соблазнительных черно-белых снимков.

Фото она разместила в Instagram, прокомментировав кратко: «Позирую».

Для фотосессии 18-летняя девушка выбрала кружевной топ, подчеркивающий ее грудь, джинсы, а также спадающую с плеч куртку.

В комментариях ей оставили массу приятных слов, отметив, что с возрастом Мария все больше становится похожей на свою маму.

Ранее Мария выложила в сеть архивные фото, показав, какой была ее мама в начале 2000-х. Тогда Елена Кравец предпочитала короткие стрижки и была рыжей. Также девушка показала и себя маленькую.

Старшая дочь артистки живет отдельно от семьи, однако регулярно видится с младшими братом и сестричкой.

Фото со странички Маши Кравец в социальных сетях.

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