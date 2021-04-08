58-летняя Деми Мур снялась для глянца, впечатлив эффектным декольте

58-летняя голливудская звезда Деми Мур снялась для обложки апрельского выпуска журнала Vogue Italia в необычных массивных серьгах и в черном блейзере от Fendi, впечатлив эффектным глубоким декольте. В этом же наряде актриса принимала участие в показе коллекции Fendi в январе этого года.

В руках Деми держит копию романа Вирджинии Вульф «Орландо», которую писательница подарила своей любовнице — поэтессе Вите Сэквилл-Уэст. Теперь эта книга принадлежит дизайнеру Fendi Киму Джонсу, который стал приглашенным редактором этого выпуска Vogue.

Поклонники Деми отметили, что она выглядит божественно.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Деми Мур в полностью прозрачном платье показала идеальную фигуру.

Фото instagram / Vogue

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