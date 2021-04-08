Вокруг нового клипа Моргенштерна разгорелся громкий скандал в России

Новый клип скандального российского рэпера Моргенштерна, который ранее похвастался дорогущим автомобилем, вызвал громкий скандал в России. Клип на песню «Новая волна», записанный совместно с DJ Smash візвал обественній резонанс. В видео музыканты в образах католических священников устроили развратную вечеринку в храме, узнав, что на Землю летит астероид. Клип Моргенштерна вышел в день католической Пасхи.

Видео вызвало такой резонанс, что им заинтересовались в Госдуме, Генпрокуратуре и Роскомнадзоре. Волну недовольства поднял глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов. Он призвал проверить видеоклип Моргенштерна «на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности». Также Гаврилов обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать доступ к ролику.

На клип отреагировал и церковники. Они считают, что клип Моргенштерна оскорбляет чувства всех верующих.

Ранее в России обрушились с критикой на певицу Манижу, которая представит страну на «Евровидении».

Фото Instagram.com/morgen_shtern

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