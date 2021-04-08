27.78 / 28.00 32.81 / 33.24
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Виноват Балан: Тину Кароль раскритиковали за песни из нового альбома

10:39 8 апреля 2021
Тина Кароль

Популярная украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль часто радует поклонников новыми снимками и песнями, размещая их в сети.

Не стал исключением и новый альбом знаменитости «Красиво», куда вошли семь композиций: «Это любовь», «Хороший парень», «Скандал», «Любовники», «Красиво», «Девочка», «Бегу». В Instagram артистка выложила видео, на котором позировала в шикарном белом платье с открытыми плечами и в туфлях-лодочках, блеснув стройной фигурой.

Похоже, новый образ и альбом в целом были настолько необычными, что часть зрителей были разочарованы песнями из альбома, посчитав, что на «привычное звучание» Тины оказало негативное влияние ее знакомство с молдавским исполнителем Даном Баланом.

В то же время часть поклонников высоко оценили новый альбом. Возможно, остальные зрители и слушатели также «проникнутся» новым стилем Тины, и будут в будущем более благосклонными к певице.

Напомним, что Тина Кароль и Дан Балан продолжают интриговать публику, подогревая интерес к своей любовной истории. Так, недавно в выпуске «Голоса» Тина спросила у Дана, чем он завтракал. «Что оставила, то и поел», — ответил певец.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

270

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Российские танки

Россия согнала к границе Украины военную технику: впечатляющие фото

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

пожар

В Киеве ночью горела многоэтажка: эвакуированы десять человек

Маша Кравец

«Беспощадная, когда нарядная»: дочь Елены Кравец из «Квартала 95» сразила «взрослыми» фото

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер