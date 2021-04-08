Виноват Балан: Тину Кароль раскритиковали за песни из нового альбома

Популярная украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль часто радует поклонников новыми снимками и песнями, размещая их в сети.

Не стал исключением и новый альбом знаменитости «Красиво», куда вошли семь композиций: «Это любовь», «Хороший парень», «Скандал», «Любовники», «Красиво», «Девочка», «Бегу». В Instagram артистка выложила видео, на котором позировала в шикарном белом платье с открытыми плечами и в туфлях-лодочках, блеснув стройной фигурой.

Похоже, новый образ и альбом в целом были настолько необычными, что часть зрителей были разочарованы песнями из альбома, посчитав, что на «привычное звучание» Тины оказало негативное влияние ее знакомство с молдавским исполнителем Даном Баланом.

В то же время часть поклонников высоко оценили новый альбом. Возможно, остальные зрители и слушатели также «проникнутся» новым стилем Тины, и будут в будущем более благосклонными к певице.

Напомним, что Тина Кароль и Дан Балан продолжают интриговать публику, подогревая интерес к своей любовной истории. Так, недавно в выпуске «Голоса» Тина спросила у Дана, чем он завтракал. «Что оставила, то и поел», — ответил певец.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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