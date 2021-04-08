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Шоу-бизнес

«Холостяк» Заливако приготовил жесткое испытание для участниц проекта

10:49 8 апреля 2021
Михаил Заливако

Герой 11 сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако, отличившийся жесткими и спонтанными решениями, приготовил для участниц проекта непростое испытание. Он признался, что не любит все неестественное, отфотошопленное и напыщенное, предпочитает честность и естественность в отношениях. Поэтому решил вывести девушек на чистую воду. На неделю он запретил им пользоваться косметикой. Об этом идет речь в видео проекта в Instagram.

К такому решению Михаил пришел после того, как просмотрел страницы девушек в сети. «Я не ожидал такого. Мне не нравится, когда в фотошопе все», — прокомментировал увиденное Заливако.

Девушки встретили его предложение гробовой тишиной. Похоже, им такая идея не пришлась по душе.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Михаил рассказал, что привело его на «Холостяк», какие девушки ему нравятся и готов ли он к созданию семьи.

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