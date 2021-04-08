Подарил сыну на день рождения череп: Дмитрий Шепелев шокировал поклонников

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев отличился странным подарком на день рождения сына Платона. Как сообщает Sobesednik, на восьмилетие мальчик получил шарик в виде огромного черепа. Кроме того, в поздравлениях Шепелев всячески старался избегать упоминания про ныне покойную маму Платона — актрису Жанну Фриске.

Шепелев, хвастаясь фотографиями с праздника в Instagram, дал понять, что надувной череп — это не ошибка службы доставки, именно такой шарик и был заказан. «Воздушные шары заказал, подарки заказал, упаковку заказал, торт заказал… Кейтеринг заказал, пригласительные отправил, одежду праздничную заказал, квест заказал, актеров проинструктировал», — делился подробностями ведущий.

Семья Жанны Фриске не имеет возможности видеться с Платоном. Сестра покойной актрисы Наталья Фриске надеется, что все изменится, когда мальчик подрастет: «Будем ждать, когда ты подрастешь, все поймешь и придешь к нам. Знай, мы тебя любим и всегда помним, и ждем».

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году в возрасте 40 лет, после того как у нее выявили неоперабельную опухоль головного мозга. Сыну Платону тогда было два года. Представителем мальчика стал его отец Дмитрий Шепелев. Сейчас у телеведущего уже другая семья и родился маленький сын.

Дмитрий Шепелев является фигурантом базы «Миротворец» за нарушение границы Украины при въезде в оккупированный Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России.

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