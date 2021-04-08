Очень похожи на будущих родственников: в Сеть попали фото мамочек Дана Балана и Тины Кароль

Любимица украинского зрителя, известная певица Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками и видео в Instagram.

Не меньше любят радовать Тину и ее фанаты, которые всегда находят «изюминку» и редкие кадры, связанные с ней. Так, недавно на одном из фанатских сайтов появился снимок мамы молдавского исполнителя Дана Балана, с которым Тине уже не первый год приписывают роман.

Необычность снимка — в том, что вместе с Даном и его мамой на фото присутствует руководитель big entertainment shows телеканала «1+1» Владимир Завадюк. Снимок был сделан год назад, на финале «Голосу країни».

Тогда Людмила Балан поддержала родного человека и впервые познакомилась с самой Тиной, неожиданно для всех выступив на сцене и исполнив хит на молдавском языке, а затем еще и украинскую народную песню, которую принято традиционно петь на свадьбах - "Горіла сосна".

На 63-летней звезде - белоснежное платье с глубоким декольте – "почти как у Тины" и высокие ботфорты. Возможно, некоторые похожие детали и позволили фанатам предположить, что Людмила и Тина внешне похожи. Возможно, именно в этом секрет привязанности молдавского мачо к украинской соловушке?

Кроме того, в том же аккаунте появилось и фото Тины с ее мамой, и вызвало не меньше эмоций.

Недавно некоторые из фолловеров Тины Кароль раскритиковали песни из ее нового альбома. Они посчитали, что на «привычное звучание» Тины оказало негативное влияние ее знакомство с молдавским исполнителем Даном Баланом.

Фото со странички Дана Балана в социальных сетях.

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