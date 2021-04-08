27.80 / 28.01 32.88 / 33.25
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Очень похожи на будущих родственников: в Сеть попали фото мамочек Дана Балана и Тины Кароль

13:47 8 апреля 2021
Дан Балан и Тина Кароль

Любимица украинского зрителя, известная певица Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками и видео в Instagram.

Не меньше любят радовать Тину и ее фанаты, которые всегда находят «изюминку» и редкие кадры, связанные с ней. Так, недавно на одном из фанатских сайтов появился снимок мамы молдавского исполнителя Дана Балана, с которым Тине уже не первый год приписывают роман.

Необычность снимка — в том, что вместе с Даном и его мамой на фото присутствует руководитель big entertainment shows телеканала «1+1» Владимир Завадюк. Снимок был сделан год назад, на финале «Голосу країни».

 

Тогда Людмила Балан поддержала родного человека и впервые познакомилась с самой Тиной, неожиданно для всех выступив на сцене и исполнив хит на молдавском языке, а затем еще и украинскую народную песню, которую принято традиционно петь на свадьбах - "Горіла сосна".

На 63-летней звезде - белоснежное платье с глубоким декольте – "почти как у Тины" и высокие ботфорты. Возможно, некоторые похожие детали и позволили фанатам предположить, что Людмила и Тина внешне похожи. Возможно, именно в этом секрет привязанности молдавского мачо к украинской соловушке?

  

  

Кроме того, в том же аккаунте появилось и фото Тины с ее мамой, и вызвало не меньше эмоций.

 

Недавно некоторые из фолловеров Тины Кароль раскритиковали песни из ее нового альбома. Они посчитали, что на «привычное звучание» Тины оказало негативное влияние ее знакомство с молдавским исполнителем Даном Баланом.

Фото со странички Дана Балана в социальных сетях.

180

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Ани Лорак

«Внешность — лишь обертка»: Ани Лорак раскрыла секрет своей красоты

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер