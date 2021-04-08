«Сама поем подгорелые»: Леся Никитюк решила «подлизаться» к будущей «свекрухе»

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает начатый ею несколько месяцев назад разговор с воображаемой (возможно) свекрухой.

Проводит она его в своих сторис в Instagram. Теперь девушка решила «подлизаться» к свекрови при помощи вкусных сырничков.

На первом видео телеведущая показала процесс приготовления — она аккуратно придавала форму творожным шарикам при помощи стакана.

После этого она представила уже готовое блюдо, красиво оформленное на тарелке.

«Уважаемая будущая свекруха, посмотрите каких сырничков напекла. Вам эти отдам, если придете, сама — подгоревшие съем», — заявила Никитюк.

Она не стала скрывать рецепт своих идеальных сырников. Так, для них понадобится:

Творог (отжать) — 500 гр

Банан — 1 штука

Мука — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Кокосовое масло (для жарки).

Недавно телеведущая опубликовала свою школьную фотографию. На фото 9-классница Никитюк — «милая, скромная, наивная девочка, а не то, что сейчас».

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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