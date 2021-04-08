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Шоу-бизнес

Седокову похвалили за «хорошие стоячие груди»

14:45 8 апреля 2021
седокова

Бывшая «ВИА Гра» Анна Седокова, сейчас проживающая в Москве, порадовала фанатов откровенными фото. Параллельно Анна предложила подискутировать о взаимоотношениях. «Иногда люди так сильно не верят в себя, что начинают не верить в других», — посетовала певица.

Анну призывают не торопиться с радикальными выводами и сохранять веру в себя.

Впрочем, фолловерам интереснее было обсудить фигуру Седоковой и ее яркий розовый вызывающий наряд. Яркий топ с вырезом был просто создан для подчеркивания груди. А юбка с разрезом до бедра позволила продемонстрировать стройные ноги. Анну похвалили за «интересное позиционирование — вроде на сексе, но с добавлением элегантности и няшности».

«Фигура топ», «Богиня», «Шикарная», «Мой лайк», «Груди еще хороши, стоячие», «Ждем план поближе к зеркалу», «Детка, ты огонь», — пишут Анне.

Напомним, в марте Седокова объявила, что будет соблюдать пост, не злоупотреблять едой и не пить алкоголь. Певица не исключает, что такая трансформация станет ее обычным образом жизни.

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