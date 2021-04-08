Родственники умершего актера Дмитрия Марьянова перессорились из-за наследства

Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося в 2017 году, теперь уже окончательно лишилась прав на трехкомнатную квартиру умершего супруга.

Как передает «СтарХит», Ксения не смогла заплатить родственникам Марьянова компенсацию за выделенные доли в квартире — 6 миллионов рублей. Суд принял решение, что трехкомнатные апартаменты будут принадлежать отцу и сыну Дмитрия Марьянова. А его вдове и дочери придется переехать в однокомнатную квартиру.

Было поделено и другое наследство актера — вдове досталась некоторая сумма со счетов покойного супруга, мотоцикл и автомобиль, а его отцу и сыну — дом, часть средств и второй мотоцикл Дмитрия.

Напомним, что 47-летний Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс», где лечился от алкогольной зависимости. Он жаловался на сильные боли в ноге, но персонал не обратил на это внимания. Ну, а потом стало поздно — он умер от разрыва вены и кровопотери.



Фото со странички в Instagram, посвященной памяти Марьянова.

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