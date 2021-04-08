«Ректор. Новые времена»: вышел документальный фильм о Поплавском

Поющий ректор раскрыл секреты успешной работы Университета культуры в условиях коронавирусного кризиса.

В условиях пандемии в мире и в Украине, когда активная жизнь ушла в онлайн, Михаил Поплавский нашел выход из кризисной ситуации и рассказал, как не только приспособился к новым реалиям, но и полностью переформатировал университет и вышел на новый уровень. Об этом идет речь в документальном фильме «Ректор. Новые времена», который вышел на YouTube-канале Поплавского.

Михаилу Михайловичу, возглавляющему вуз уже более 25 лет, не привыкать к вызовам. На любые трудности он реагирует смелыми действиями, привлекая весь ресурс и экспериментируя. Для него вызовы — это новые возможности, толчок к созданию чего-то нового. Поэтому на карантине он вовсе не сидит без дела, каждый день он в университете, как и преподаватели. Команда вуза полностью переформатировала учебный процесс, согласно новым реалиям.

«Новые времена требуют терпения и движения вперед. Мы приняли актуальные вызовы и за короткое время воплотили комплексную систему дистанционного обучения. Открыли „Международный центр инновационных технологий“, ряд творческих онлайн-лабораторий для того, чтобы быть доступными для каждого студента, чтобы наша молодежь была полностью удовлетворена учебным процессом. Мы создали виртуальный университет!» — говорит Поплавский и добавляет, что теперь их опыт перенимают и другие вузы.

В новых творческих лабораториях и аудиториях профессионалы своего дела, известные актеры, режиссеры, телеведущие, исполнители проводят лекции, тренинги, мастер-классы. Студенты с большим интересом включаются в процесс с лидерами мнений. Это дает возможность выражать свои креативные идеи, создавать уникальные творческие проекты, хоть и дистанционно.

Поплавский говорит, что сейчас важно не расслабляться, в обучении нужны дисциплина, порядок и безопасность. Ректор верит, что кризисные времена преодолевают те, кто не боится вызовов и готов к нестандартным решениям.

«Нужно быть интересными, оригинальными, привлекать к себе внимание. Не бояться быть белой вороной и реализовывать свой потенциал по-максимуму. Лидерами не рождаются, ими становятся. „Я хочу! Я могу! Я буду“ — вот главные секреты успеха», — говорит Поплавский.

И это реально работает! Судя по количеству талантливых звездных выпускников, многие из которых делятся своим опытом со студентами. Фрагменты этих встреч также можно увидеть в фильме.

Режиссером выступил Александр Ковш. Своего героя он сравнивает с Колумбом, который ведет корабль к новым землям.

«Работать с Поплавским — это как танцевать на горячих углях: никогда не знаешь, где припечет. У него обостренная природная интуиция, скрупулезность в разработке всего, начиная от создания идеи до ее воплощения. Да, он ставит сложные задачи. Но и сам предлагает пути их решения. У нас сложился успешный творческий тандем», — поделился режиссер.

В фильме Поплавский не скрывает, что очень скучает по студентам. Но он не сомневается, что любой кризис — это начало новых возможностей.

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