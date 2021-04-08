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Шоу-бизнес

Панин поностальгировал о красной икре в России, вспомнив украденные дочерью лимоны в Испании

18:33 8 апреля 2021
Панин в Испании

Живущий в Испании скандальный российский актер Алексей Панин пошутил о воровстве лимонов, на котором поймали его дочь Анну. В своем Instagram он опубликовал старое фото девочки с ведерком красной икры, дав понять, что сделал его еще в России.

«Эх, жили же раньше… В России икру ложками ели, а в Испании лимоны к чаю воруем. Довела Европа!!!», — пошутил актер в комментарии.

Пользователи же возмутились тем, что актер покинул Россию, где так хорошо жил.

Впрочем, одна из пользовательниц внезапно попыталась оправдать воровство… пандемией, и призналась, что готова последовать примеру Паниной-младшей, но не в отношении лимонов, а икры. Мол, сейчас в России мало кто ест ее ложкой.

Напомним, ранее Алексей Панин признался, что не помнит, сколько у него было женщин.

Фото Instagram Алексея Панина

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