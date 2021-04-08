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Шоу-бизнес

Катерина Марченко впервые показала новорожденного сына

20:13 8 апреля 2021
Катерина с сыном

Невестка Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Екатерина наконец-то показала фото новорожденного сына, который появился на свет 26 марта в одной из частных клиник столицы.

На снимках, которые опубликованы в Instagram успешного блогера, молодая мама нежно держит малыша на руках, а подпись под снимками гласит, что мальчику исполнилось 2 недели.

 

Появилось на странице женщины и первое видео с младенцем.

«Быть мамой – не просто работа, быть мамой – не просто мечта… Стать самой родной для кого-то доверил мне Бог неспроста», - зарифмовала она свои эмоции.

 

Фолловеры с готовностью поздравили свою любимицу, порадовавшись ее новому статусу.

Напомним, Екатерине удавалось скрыть свою беременность даже от поклонников. Молчала и Оксана Марченко, которая полностью сосредоточилась на своем проекте «Паломница».

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