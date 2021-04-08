«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

MARUV представила новое танцевальное видео, созданное в колаборации с Submission Show Ballet. Зажигательный ролик появился на официальной странице певицы в Instagram и сразу же вызвал живое обсуждение.

Часть фолловеров традиционно сочла пошлыми эротичные танцы певицы и балета, но большинство все же отметило и музыку, и мастерство исполнителей.

«О Божечки, как это красиво», «Ники Минаж отдыхает», «Бомба», «100 баллов», «Улет», — пишут они.





Менее чем за час видео уже собрало 40 тысяч просмотров.

Напомним, в начале апреля эпатажная певица заинтриговала фолловеров анонсом другого нового клипа, который создан совместно с румынским композитором Александру Котоем.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter