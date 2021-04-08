27.78 / 27.99 32.86 / 33.23
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

22:27 8 апреля 2021
MARUV

MARUV представила новое танцевальное видео, созданное в колаборации с Submission Show Ballet. Зажигательный ролик появился на официальной странице певицы в Instagram и сразу же вызвал живое обсуждение.

Часть фолловеров традиционно сочла пошлыми эротичные танцы певицы и балета, но большинство все же отметило и музыку, и мастерство исполнителей.

«О Божечки, как это красиво», «Ники Минаж отдыхает», «Бомба», «100 баллов», «Улет», — пишут они.


Менее чем за час видео уже собрало 40 тысяч просмотров.

Напомним, в начале апреля эпатажная певица заинтриговала фолловеров анонсом другого нового клипа, который создан совместно с румынским композитором Александру Котоем.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

Алла Пугачева

Экспромт про Лизу Галкину от Примадонны: Алла Пугачева на ходу сочинила веселую песенку

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер