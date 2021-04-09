«Мы в этой жизни только гости»: Алла Пугачева выпустила проникновенное видео о Чернобыле

В России, похоже, недовольны «Чернобылем» — телевизионным мини-сериалом в жанре исторической драмы, который был создан американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, и выпускают свой собственный фильм, где будет представлена их версия трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В четверг, 8 апреля, в Сети появилось видео, посвященное премьере, пишет «Стархит».

В ролике Алла Пугачева смотрит кадры из фильма и читает стихотворение Татьяны Снежиной «Мы в этой жизни только гости».

Как сообщили в компании Central Partnership, Алла Пугачева одной из первых увидела новую ленту, и это вдохновило ее на совершенно новое пронзительное исполнение композиции Татьяны Снежиной. Новую аранжировку написал композитор фильма Олег Карпачев.

По замыслу ролика Алла Пугачева сидит одна в зрительном зале и смотрит кадры из фильма, а затем под музыку читает речитативом:

Мы в этой жизни только гости,

Немного погостим

И станем уходить,

Кто раньше, кто поздней.

Всё поначалу было просто,

Чем дальше, тем трудней,

И жизнь летит быстрей,

И мы бежим за ней.

Режиссер фильма Даниил Козловский заявил, что короткая встреча с Аллой Пугачевой стала для него колоссальным событием.

В свою очередь Максим Галкин, супруг Пугачевой, рассказал, что для Аллы трагедия в Чернобыле — это часть ее жизни, потому что в 1986 году она участвовала в концерте в Припяти по просьбам ликвидаторов.

«Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Алла могла отказаться, но поехала. Для нее это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души», — отметил Галкин.

Пронзительный философский текст идеально лег на события, описываемые в картине. В итоге клип удостоился очень лестных оценок.

«Трогательно и глубоко. До слез»; «Алла Борисовна читает просто до мурашек. Удивительная женщина»; «Очень жду это кино», — поделились мнением в свою очередь поклонники Пугачевой.

Напомним, в Сети недавно появилось архивное видео, в котором Примадонна музицирует с маленькой Лизой и экспромтом исполняет песню о дочери.

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