Недострой на Осокорках и квартира в доме Ляшко: в Сети показали киевскую недвижимость певца и экс-нардепа Вакарчука

После рассказа о жилищных условиях украинских звезд шоу-бизнеса Потапа и Насти, а также Юрия Горбунова и Кати Осадчей в Сети опубликовали данные о том, где обитает основатель политической партии «Голос», известный музыкант Святослав Вакарчук. Данные приводит на своем сайте издание «Страна».

При этом журналисты отмечают, что после ухода из Рады Святослав уже не обязан подавать электронную декларацию, так как отчитался о своих доходах и недвижимости, когда сложил мандат в парламенте.

Согласно последним обнародованным данным, у лидера группы «Океан Эльзы» и его гражданской жены Ляли Фонаревой есть немало недвижимости. Это три квартиры в центре столицы и участок с садовым домом на левом берегу Киева.

Помимо этого, супруга музыканта владеет несколькими коммерческими площадями и парковочным местом.

На деле дача певца находится неподалеку от станции метро «Славутич», примыкая к спальному району Осокорки.

Участок Ляли Фонаревой 6 соток, а площадь особняка — 121 квадратный метр. Это недострой на три этажа. Его еще нужно привести в порядок и облагородить территорию. Но это идеальная локация для выезда на природу из шумного города и барбекю с друзьями. Рядом протекает река Днепр и обширная инфраструктура: рынок, магазинчики и остановка маршруток.

В 2014 году жена певца приобрела эту недвижимость вместе с земельным участком за 1 164 000 гривен, что на тот момент по курсу приравнивалось к почти $ 100 000.

«Я достаточно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за границей и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал», — рассказывал Вакарчук в одном из интервью во время предвыборной кампании.

Одна из квартир, принадлежащих самому солисту «ОЭ», находится в высотке на улице Антоновича, неподалеку ДК «Украина». Еще в 2003 году он поселился тут на 18 этаже. Апартаменты площадью около 90 кв. м певец купил, как только небоскреб был сдан в эксплуатацию. Сделал там перепланировку и масштабный ремонт, а в интервью хвастался, что из его окон открывается шикарный вид на центр Киева. В подъезде многоэтажки даже висит стенгазета, посвященная творчеству известного соседа.

Еще одни столичные апартаменты Вакарчука находятся в элитном жилом комплексе, на улице Московской в Печерском районе, где проживает много именитых обитателей. Тут у бывшего депутата двухуровневая квартира, в которой он затеял грандиозные строительные работы. Сведения об этом есть в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

В 2016 году он сносил стены и полностью перепланировал пространство под себя. Судя по всему, изменения касались несущих элементов помещения, раз артисту понадобилось разрешении инспекции. Но как выглядит жилье звезды внутри никто не видел. Ведь, Святослав, в отличии от многих коллег по шоу-бизнесу, не пускает домой журналистов и не проводит фотосессию в своих личных апартаментах.

Знаменитые соседи Вакарчука — лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, коммунист Петр Симоненко и экс-вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Напомним, известный украинский певец, продюсер и один из тренеров 11 сезона шоу «Голос країни» Дмитрий Монатик (MONATIK) c семьей живет в не самом престижном поселке Крюковщина под Киевом. Двухэтажное домовладение музыканта расположено прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство других домов.

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