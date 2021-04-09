16-летняя дочь супермодели Хайди Клум дебютировала на обложке Glamour — через 20 лет после мамы

Дочь немецкой супермодели Хайди Клум, которая пошла по стопам мамы, дебютировала соло на обложке юбилейного выпуска журнала Glamour Germany. Ровно 20 лет назад звездой обложки самого первого номера этого издания была сама Хайди.

Подписчики 16-летней Лени сочли, что она выглядит даже красивее своей звездной матери. И прочат восходящей звезде модельного бизнеса большое будущее.

Лени — старшая из четырех детей 47-летней Клум. Ее биологическом отцом является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, с которым Хайди рассталась еще во время беременности. Девочку официально удочерил темнокожий певец Сил, за которого супермодель вышла замуж в 2005 году. От этого брака Клум родила двоих сыновей и еще одну дочь.

В настоящее время Хайди замужем за 31-летним немецким музыкантом Томом Каулитцем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 47-летняя супермодель Хайди Клум полностью обнажилась в домашнем видео.

Фото Instagram



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