Пошла по стопам Кардашьян: Каменских представила первый выпуск реалити-шоу, показав в нем ссору с Потапом

Популярная украинская певица NK выполнила обещание, данное после запуска клипа «Девочки рулят» и подготовила первый выпуск одноименного реалити-шоу.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Насти Каменских.

Съемки проходят в Тулуме — древнем городе майя, морском порту на восточном побережье полуострова Юкатан в Мексике, а участвуют в них близкие Насте люди, в том числе мама Лидия, подруга Анна Андрийчук (экс-супруга Позитива), а также менеджеры певицы Илона и Валерия.

Всего будет 10 эпизодов, в которых Каменских, по ее словам, будет делиться с поклонниками всем самым важным и сокровенным.

«Я не просто хочу показать все, что будет происходить вокруг, но и поделиться впечатлениями, эмоциями и переживаниями, один на один со зрителем. Это словно запись в дневнике трех девушек, которым, как и всем вам, порой бывает очень нелегко. Они также могут потерять силы и баланс, но всей душой стремятся найти гармонию и вернуть радость жизни. Вместе мы можем поддержать друг друга. Девочки точно поймут, что чувствует каждая из нас», — рассказала Каменских в анонсе реалити.

В первой серии Настя показала, как она сообщает близким о том, что купила билеты. Конечно, все были в шоке и сначала отказались, но в итоге полетели.

Что касается супруга артистки — Потапа, ему она тоже ничего не говорила о поездке. Его реакцию на новость о путешествии Настя сняла на камеру.

«Мне нравится Мексика, мы всегда ездили вместе. Я твой муж, я хотя бы мог бы знать о таких сюрпризах заранее. Это не очень правильно по отношению к мужу, как минимум», — заявил возмущенный Потап.

Зрители оценили новый проект артистки и уже пишут восторженные комментарии под видео, однако были и те, кто подумал, что в ролике все постановочное.

Ранее Настя Каменских, отправившаяся в Мексику, заявляла, что скоро ее жизнь изменится навсегда. Фолловеры тут же предположили, что певица беременна.

Фото со странички Насти Каменских в социальных сетях.

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