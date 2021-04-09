Сказочная эльфийка: солистка группы KAZKA удивила топлес-снимком с накладными ушами

Лидер украинской группы Kazka Александра Зарицкая продолжает удивлять поклонников необычными превращениями.

В Instagram она выложила фото, на котором запечатлена в образе эльфийки — девушки-эльфа.

При этом артистка позирует в кадре обнаженной с накладными ушами — как у настоящих эльфов — прикасаясь к лицу веткой сухоцвета.

Публикацию Александра подписала только двумя эмодзи, но ее поклонники были многословными, написав в комментариях, что звезде очень идет такой образ.

Напомним, группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. В составе группы три человека: сама Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаша. Самый известный хит группы — «Плакала». Этот хит (с 25 сентября 2018 года по февраль 2021 года) собрал более 360 миллионов просмотров. Это рекорд для украинского коллектива — впервые песня на украинском языке за такое время набрала столько просмотров.

Фото со странички Александры Зарицкой в социальных сетях.

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