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Шоу-бизнес

Как две капельки воды: Вера Брежнева умилила снимком с младшей сестрой, экс-супругой Александра Цекало

10:06 9 апреля 2021
Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева, отдыхающая в Дубае, продолжает выкладывать в сеть отпускные фотографии.

В этот раз в Instagram она показала совместное фото вместе с младшей сестрой Викторией Галушко, бывшей Цекало, которая, похоже, расцвела после развода. «Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, там, где солнышко есть», — шутливо комментирует фотографию Брежнева.

На снимке сестрички выглядят как близнецы — так они похожи.

Поклонники это заметили, пишут, что различили их только по сумкам — у кого больше, та и старшая. Вере и ее сестре досталось немало комплиментов от фолловеров.

Вера Брежнева отдыхает в Дубае с сестрой, а также дочками — Соней и Сарой. Кто-то из них сфотографировал «пятую точку» певицы, когда она загорала на пляже.

Фото Веры Брежневой из социальных сетей.

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