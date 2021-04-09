Как две капельки воды: Вера Брежнева умилила снимком с младшей сестрой, экс-супругой Александра Цекало

Певица Вера Брежнева, отдыхающая в Дубае, продолжает выкладывать в сеть отпускные фотографии.

В этот раз в Instagram она показала совместное фото вместе с младшей сестрой Викторией Галушко, бывшей Цекало, которая, похоже, расцвела после развода. «Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, там, где солнышко есть», — шутливо комментирует фотографию Брежнева.

На снимке сестрички выглядят как близнецы — так они похожи.

Поклонники это заметили, пишут, что различили их только по сумкам — у кого больше, та и старшая. Вере и ее сестре досталось немало комплиментов от фолловеров.

Вера Брежнева отдыхает в Дубае с сестрой, а также дочками — Соней и Сарой. Кто-то из них сфотографировал «пятую точку» певицы, когда она загорала на пляже.

Фото Веры Брежневой из социальных сетей.

244

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter