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Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле объявила голодовку

10:22 9 апреля 2021
Лайма Вайкуле

Отметившая в последний день марта 67-й день рождения Лайма Вайкуле считается одной самых стильных артисток эстрады на постсоветском пространстве.

Певица выглядит невероятно молодо, а ее тело отличается потрясающей стройностью, пишет «Собеседник».

Сама латвийская исполнительница не скрывает своего секрета великолепной внешности и отмечает, что дело не только в генетике, но и в элементарном уходе за собой. Артистка не только регулярно посещает косметологов, но и практикует голодание — и именно это решение, по ее словам, стало решающим в борьбе за красоту.

Несмотря на то, что Лайма не ест мясо с детства, перед днем рождения она решила и вовсе отказаться от еды на несколько дней. Популярная артистка может не принимать пищу аж 12 дней. Перестав есть, тем не менее, Лайма Вайкуле все это время пьет воду.

Популярная исполнительница уверена, что благодаря регулярному голоданию она не только худеет, но и очищает организм от вредных шлаков. При этом певица подчеркнула, что голодает не по собственному усмотрению, а под надзором квалифицированных специалистов в одной из латвийских клиник.

В обычное время Лайма Вайкуле может есть все, в пище она себя не ограничивает. Однако когда понимает, что начинает набирать лишний вес, то начинает питаться только рисом и водой.

Напомним, что певица в день рождения получила поздравление от Аллы Пугачевой — та написала ей теплые слова и выложила в соцсеть совместное архивное фото. Поклонники Аллы Борисовны сразу не поняли, кто еще изображен на фотографии — они подумали, что это ее дочь — Кристина Орбакайте.

Фото — скриншот.

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Лайма Вайкуле объявила голодовку

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