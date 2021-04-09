Alyona Alyona оправдалась за голое фото с флагом Украины

Исполнительница рэпа Alyona Alyona ответила хэйтерам на обвинения за фото, на котором обнаженная артистка завернулась во флаг Украины. Она объяснила свои действия в прямом эфире на «1+1».

«Во-первых, я не хотела ничьи чувства обидеть. А во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине и никогда не были на Майдане и не видели, что в любом сувенирном магазине продаются трусы с флагом Украины, чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты», — заявила певица.

Она считает, что ее фотография и красивая, и провокационная.

«То есть внимание будет привлечено. Мой месседж услышит больше людей. Если кто-то из них обидится, простите, я не хотела вас обидеть. Но если 30% обидятся, то 70% — услышит этот месседж», — отметила артистка.

Напомним, Alyona Alyona сделала сенсационное заявление о своей беременности.

Фото из Instagram Alyona Alyona

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