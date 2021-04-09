Звезду «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» убил коронавирус

После продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом, умер известный российский актер, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель петербургского театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Ему шел 83-й год.

Артист заболел ковидом еще в прошлом году, его восстановление затянулось на долгие месяцы.

Фурманов с детства снимался в кино. За его плечами роли в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и многих других.

В конце 80-х он основал в Санкт-Петербурге театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, которым руководил до конца своих дней.

Напомним, 5 апреля в возрасте 84 лет от последствий коронавируса умер известный спортивный комментатор Владимир Гендлин.

Фото m.dp.ru/a

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