«А где сиси?»: звезда «Женского квартала» пострадала из-за своей груди

Актрису «Женского квартала» Ирину Сопонару раскритиковали в сети за очередное пикантное фото. Девушка опубликовала в Instagram снимок в пиджаке на голое тело.

«Я буду сиять так ярко, что это обожжет тебе глаза», — подписала фото артистка.

На нем ее не сразу узнали некоторые поклонники. В комментариях актрисе советуют есть пельмени и вареники, чтобы срочно поправиться. Некоторые из фолловеров более резки в своих репликах. Они недоумевают: зачем показывать ребра или зачем делать фото, когда нечего показать. Речь о том, что у артистки маленькая грудь. А она часто делает снимки в стиле «ню».

Ранее поклонники «прошлись» по фигуре Сопонару.

Фото Instagram/irinasoponaru

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