«А где сиси?»: звезда «Женского квартала» пострадала из-за своей груди
Актрису «Женского квартала» Ирину Сопонару раскритиковали в сети за очередное пикантное фото. Девушка опубликовала в Instagram снимок в пиджаке на голое тело.
«Я буду сиять так ярко, что это обожжет тебе глаза», — подписала фото артистка.
На нем ее не сразу узнали некоторые поклонники. В комментариях актрисе советуют есть пельмени и вареники, чтобы срочно поправиться. Некоторые из фолловеров более резки в своих репликах. Они недоумевают: зачем показывать ребра или зачем делать фото, когда нечего показать. Речь о том, что у артистки маленькая грудь. А она часто делает снимки в стиле «ню».
Ранее поклонники «прошлись» по фигуре Сопонару.
Фото Instagram/irinasoponaru
277
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter