На сообщения не отвечает: СМИ рассказали о состоянии перенесшей инсульт звезды советского кино

Секс-символ советского кино Елена Кондулайнен продолжает реабилитацию после перенесенного инсульта. Актриса очень сузила свой круг общения после несчастья, передает «Стархит».

9 апреля Кондулайнен отмечает день рождения. На скромном домашнем празднике будут только сыновья и самые близкие друзья.

После инсульта Кондулайнен выключила телефон, на СМС-сообщения и письма перестала отвечать.

В Театре Луны, где актриса служила до болезни, ей продолжают платить зарплату, но с общением не навязываются, ожидают, когда она вернется к нормальной жизни.

Подруга артистки сообщила, что Елена отдыхает от повышенного внимания, играет на рояле и гитаре. О каких-либо планах говорить не хочет, но все же надеется вернуться на сцену.

В хозяйстве ей помогает помощница-сиделка и дети.

Напомним, в июле прошлого года Кондулайнен госпитализировали прямо из ресторана, где она проводила время с друзьями. Врачи диагностировали инсульт. Состояние актрисы было тяжелым. Кроме того, в больнице Елена упала и сломала руку.

Фото kino-teatr.ru/

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