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Шоу-бизнес

В России поймали похитительницу драгоценностей Наташи Королевой: кто она

19:50 9 апреля 2021
Королева и Тарзан

В России задержали некую Милану Миломанову, которую подозревают в краже драгоценностей певицы Наташи Королевой. Об это сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что дело о крупной краже украшений и денег у Королевой и Тарзана раскрыли. По факту данного инцидента задержана некая 32-летняя Милана Миломанова — Екатерина Н.

Напомним, Наташу Королеву ограбили в августе прошлого года, пока она была на отдыхе. ЧП произошло после вечеринки Тарзана и двух женщин. Из дома певицы исчезли драгоценные украшения с бриллиантами на сумму около пяти миллионов рублей (примерно 1 млн 800 тысяч гривен) и три тысячи евро (примерно 99 тысяч гривен). Пропажу певица обнаружила, вернувшись из отпуска. Тогда же она узнала об измене мужа.

С Анастасией Шульженко Тарзан изменял жене, а вторая девушка — певица Милана снимала весь процесс на видео. Ролик, записанный Миломановой, Королева попросила признать порнографией.

Сам же Тарзан признал, что действительно изменил жене. При этом стриптизер заявил, что его опоили наркотическими веществами и он действовал неадекватно.

Фото mk.ru/

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В России поймали похитительницу драгоценностей Наташи Королевой: кто она

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