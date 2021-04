«Превратившийся в овощ» знаменитый рэпер DMX умер в Нью-Йорке

В пятницу, 9 апреля, в больнице в Нью-Йорке скончался легендарный американский рэпер DMX. Эрлу Симмонсу (настоящее имя музыканта) было 50 лет. Как уже сообщали «ФАКТЫ», неделю назад DMX был госпитализирован в бессознательном состоянии. Передозировка наркотиками вызвала у него сокрушительный инфаркт. Как следствие, Симмонс оказался в вегетативном состоянии.

Его подключили к системе жизнеобеспечения. DMX так и не пришел в себя. Врачи, проведя все необходимые в подобных случаях тесты, пришли к выводу, что не могут помочь Симмонсу. Они сообщили об этом семье музыканта. Родственники приняли нелегкое решение отключить Эрла от системы, что и было сделано 9 апреля в их присутствии.

Эрл Симмонс родился 18 декабря 1970 года в городе Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк. Его отец ушел из семьи. В результате мальчик воспитывался в интернате. Еще подростком он связался с уличными бандами. Большую часть своей юности Симмонс провел за решеткой.

Его первая песня Born Loser прозвучала на радио в 1992 году. Только спустя пять лет DMX подписал контракт с фирмой звукозаписи Def Jam Recordings. В 1998 году его сингл Get at Me Dog покорил американцев. За ним последовал феноменальный успех — шесть альбомов рэпера один за другим возглавляли американский хит-парад, который составляет журнал Billboard. Это рекордный показатель.

DMX также снимался в кино. Преимущественно играл в боевиках — «Сквозные ранения» со Стивеном Сигалом, «Ромео должен умереть» и «От колыбели до могилы» с Джетом Ли. В триллере «Не умирай в одиночку» рэпер сыграл главную роль.

Став знаменитым, Симмонс не раз попадал в скандальные истории, заканчивавшиеся для него тюремными сроками. Не менее беспорядочной была и его личная жизнь. У музыканта осталось 15 детей от разных женщин.

