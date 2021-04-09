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Шоу-бизнес

Откровенный танец MARUV впечатлил Киркорова

20:21 9 апреля 2021
Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров побывал на концерте MARUV, которая недавно представила новое провокационное видео. Поп-король российской эстрады опубликовал ролик в своем Instagram.

«Настроение на пятницу: танцевать под MARUV… или с MARUV. Вечер покажет! А что вы думали, мы делаем за кулисами?» — написал Киркоров.

На видео он во время выступления MARUV вдохновенно танцует за сценой.

Подписчики высказывают противоречивые мнения. Некоторые в восторге: «Модные штанцы!», «А у нас настроение на пятницу — танцы, но только под ваши, Филипп, хиты».

Но пишут и хэйтеры: «Разврат на сцене. Срамота!», «Купите Киркорову нормальные брюки».

Напомним, Киркоров внесен в базу сайта «Миротворец» за посещение оккупированного Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что в честь Дня ангела дочки Киркоров создал целую галерею из ее снимков.

Фото из Instagram MARUV

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