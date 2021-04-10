Бодрова можно было спасти: космонавт рассказал об упущенной возможности избежать трагедии

Съемочную группу актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего можно было спасти. Такое мнение высказал космонавт, депутат Госдумы России Александр Самокутяев, пишет MK.RU.

Так, 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник Колка, в результате чего погибли и пропали без вести 125 человек. Как выяснилось, за месяц до этого дня космонавт Валерий Корзун с космической станции заметил странные изменения ледника и доложил на Землю.

«Пролетая по нескольку раз над одним и тем же ледником, на очередном витке он вдруг обратил внимание на изменения. „Мне кажется, что ледник в Кармадоне имеет другую форму“, — сообщил Корзун на Землю. Сделал на всякий случай фотографию этого ледника. Никто не подумал тогда, насколько это изменение может оказаться важным…» — сожалеет Самокутяев.

В 2002 году Роскосмос не имел прямой связи между Центром управления полетами и МКС. Все фото- и видеоматериалы космонавты пересылали в NASA, в Хьюстон (США), где информацию копили, обрабатывали, а позже передавали в Россию. Информация Корзуна дошла до российских служб спасения, когда трагедия уже произошла.

«Специалисты дали четкий ответ, что узнай они о сдвиге ледника раньше — несчастья можно было бы избежать», — говорит космонавт, добавляя, что тогда людей обязательно эвакуировали бы с местности.

Самокутяев подчеркнул, что автоматические аппараты не способны были бы заметить такие изменения, это мог сделать только зоркий космонавт.

Как писали «ФАКТЫ», 20 сентября 2002 года на Кавказе во время съемок фильма погиб известный российский актер Сергей Бодров-младший. Он был ведущим первого сезона «Последнего героя». Сергею было всего 30 лет.

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