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Оксана Марченко в фильме «Паломница» рассказала историю Святогорской лавры

12:12 10 апреля 2021
Святогорская Лавра
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

9 апреля вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница». В фильме телеведущая рассказала историю Святогорского Свято-Успенского монастыря в Донецкой области и показала его чудотворные иконы.

Как отметила телеведущая, в XIX веке Святогорский монастырь был одним из самых почитаемых в Европе.

«Здесь проживало почти 700 монахов, но после Октябрьской революции 1917 года у обители начался трагический период. Большевики разграбили церковное имущество, обезобразили храмы, а монахов подвергли принудительному выселению и арестам. На святой земле разместили детскую колонию. А в 1922 году после полной ликвидации монастыря открыли дом отдыха для трудящихся Донбасса», — рассказала Марченко.

Отмечая ухоженный вид обители, телеведущая отметила, что трудно поверить, что еще в 1992 году, когда монастырь вернули верующим, он лежал в руинах.

Восстанавливать святыню начали несколько монахов.

«Тогда это казалось нереальным. Но невозможное человеку, возможно Богу. Постепенно стали появляться необходимые средства, помочь братии люди приезжали со всех уголков страны. Верующие разбирали завалы, тоннами вывозили мусор. В обители вновь зазвучала молитва. А с каждым годом число братии росло», — поделилась историей восстановления телеведущая.

Сегодня в Святогорской лавре по древнему строгому уставу живут более 100 монахов и послушников, действуют 13 храмов и часовен.

Ранее в одной серий своего авторского проекта телеведущая посетила киевский Свято-Введенский монастырь и рассказала, благодаря кому там кормят бездомных.

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