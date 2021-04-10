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Шоу-бизнес

«Папа будет охранять тебя с небес!»: вдова Грачевского опубликовала трогательные фото сына

13:39 10 апреля 2021
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram трогательные фотографии сына Филиппа: от момента его рождения, выписки из роддома и до нынешних времен. На днях звездному наследнику исполнился 1 год.

Так, актриса, не скрывая эмоций, восторженно поздравила малыша, назвав его продолжением отца.

«С днем рождения, мое маленькое сладкое чудо! Мое счастье! Моя жизнь! Ты продолжение нашей с папой любви! Будь здоров и счастлив, мой пирожочек! Я всегда буду рядом, а папа будет охранять тебя с небес! Люблю», — написала Екатерина.

Белоцерковская растрогала поклонников. Одной из первых маленького именинника поздравила бывшая супруга Бориса Юрьевича — Анна Грачевская от себя и от имени своей дочери: «С днем рождения нашего Филиппа Борисовича! Пусть растет большой и счастливый! Поздравления и от сестренки Василисы Борисовны».

Как писали «ФАКТЫ», после ухода из жизни режиссера Грачевского его бывших жен заподозрили в сговоре. Якобы вторая жена Анна Грачевская и третья супруга Екатерина Белоцерковская хотят заполучить права на знаменитый «Ералаш».

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