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Шоу-бизнес

Alyona Alyona «замахнулась» на Рианну, но поклонникам это не понравилось

16:28 10 апреля 2021
алена

Рэп-исполнительница Alyona Alyona пополнила свою коллекцию фотопародий на известных личностей. На этот раз образцом для подражания Алене послужила певица Рианна, обожающая наряды с леопардовыми и прочими анималистическими принтами.

Поклонники Алены настаивают, что в отличие от Рианны, украинской певице леопардовые шкуры не идут. Хотя если Алена стремилась стать объектом насмешек, то своей цели она достигла.

Ранее рэперша вызвала волну критики в соцсетях, когда опубликовала свое фото без одежды, но завернутой в украинский флаг. Алене пришлось оправдываться, что так она хотела привлечь внимание к теме патриотизма.

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