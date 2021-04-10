Alyona Alyona «замахнулась» на Рианну, но поклонникам это не понравилось

Рэп-исполнительница Alyona Alyona пополнила свою коллекцию фотопародий на известных личностей. На этот раз образцом для подражания Алене послужила певица Рианна, обожающая наряды с леопардовыми и прочими анималистическими принтами.

Поклонники Алены настаивают, что в отличие от Рианны, украинской певице леопардовые шкуры не идут. Хотя если Алена стремилась стать объектом насмешек, то своей цели она достигла.

Ранее рэперша вызвала волну критики в соцсетях, когда опубликовала свое фото без одежды, но завернутой в украинский флаг. Алене пришлось оправдываться, что так она хотела привлечь внимание к теме патриотизма.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter