«Пролітаючи над гніздом зозулі» з Джеком Ніколсоном та інші: що подивитися в кіно з 10 червня

У четвер, 10 червня, в український прокат виходять три фільми, один з яких давно відомий глядачам і є класикою світового кінематографа. Це «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана з Джеком Ніколсоном у головній ролі. Для сімейного походу в кінотеатр пропонується повнометражний мультфільм «Спіріт: Дикий мустанг». Любителі мюзиклів отримали можливість побачити картину «На висотах Нью-Йорка».

«Спіріт: Дикий мустанг»

(0 +, США, DreamWorks Animation і Universal Pictures, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 30 мільйонів доларів)

Мультфільм є частиною франшизи «Спіріт», початок якої було покладено у 2002 році. Тоді в прокат вийшла анімаційна стрічка «Спіріт: Душа прерій», що розповідає про мустанга, який жив наприкінці XIX століття, коли в Америці повним ходом йшло підкорення Дикого Заходу. Мультфільм був знятий на основі традиційних анімаційних технологій без втручання комп'ютерної графіки. Бюджет, внаслідок цього, склав 80 мільйонів доларів. Касові збори — 122,6 мільйона доларів.

У 2017 році стрімінгова компанія Netflix показала мультсеріал «Спіріт: Дух свободи», який теж мав успіх. У ньому з'являється дівчинка на ім'я Лілі, яка знайомиться з жеребцем, сином Спіріта з першої картини. І ось тепер глядачам покажуть історію дружби дівчинки Лаки з мустангом, з яким вона знайомиться після переїзду з великого міста до сільської місцевості. Тут Лаки несподівано дізнається, що її мати була безстрашною вершницею, що виконувала неймовірні трюки і загибла під час одного з шоу…

«Спіріт: Дикий мустанг» присвячений пам'яті режисера першого «Спіріта» Келлі Есбері. Він помер в червні 2020 року. У мультфільмі багато музики. Кілька пісень виконує 19-річна співачка й актриса Ізабела Мерсед, яка озвучує Лаки. Картина вийшла в американський прокат 4 червня і зібрала 7,3 мільйона доларів.

«На висотах Нью-Йорка»

(12+, США, Warner Bros., мюзикл, бюджет — 55 мільйонів доларів)

Фільм поставлений на основі популярного в США мюзиклу «На висотах», який з успіхом йде на Бродвеї з 2008 року і витримав вже понад 1 200 вистав. Постановка завоювала безліч різних нагород, включаючи музичну премію «Ґреммі» і театральну премію «Тоні». Автором музики є Лін-Мануель Міранда. Він же на Бродвеї виконує роль іммігранта Уснаві з Домініканської Республіки, який живе в Нью-Йорку в районі Вашингтонські Висоти. Його населяють переважно латиноамериканці. За їх життям, надіями, мріями кожен день спостерігає власник невеликого магазинчика Уснаві…

На великий екран мюзикл потрапив, подолавши безліч перешкод. Спочатку права на знімання купила студія Universal Pictures. Це було ще в кінці 2008 року. Вихід фільму був заявлений на 2011 рік. Однак потім керівництво студії відмовилося від проєкту. Говорили, що Universal сподівалася отримати в картину Дженніфер Лопес або Шакіру, але Міранда наполягав на залученні початківців актрис. У травні 2016 року інтерес до знімання фільму проявила компанія The Weinstein Company. Але потім вдарив секс-скандал з Харві Вайнштейном.

Нарешті, за справу взялася студія Warner Bros. З моменту прем'єри мюзиклу в США багато що змінилося, в тому числі ряд законів про мігрантів. У зв'язку з цим авторам лібрето довелося внести деякі зміни в текст. Також прибрали кілька персонажів. І ось шанувальники мюзиклу отримали можливість побачити «На висотах» на великому екрані.

Режисером фільму став народжений в сім'ї китайських іммігрантів Джон Чу. Він відомий за музичними фільмами «Крок вперед 2» і «Крок вперед 3D». Більшість ролей виконали молоді актори, як того і домагався Міранда. Сам він зіграв у фільмі невелику роль. У США картину вже встигли подивитися багато кінокритиків. На сайті рецензій Rotten Tomatoes рейтинг «На висотах Нью-Йорка» становить 96%.

«Пролітаючи над гніздом зозулі»

(18+, США, United Artists, психологічна драма, бюджет — 4,4 мільйона доларів)

Прем'єра фільму відбулася у 1975 році. Картина давно стала культовою, як роман Кена Кізі, за яким її зняв режисер Мілош Форман. Фільм завоював п'ять премій «Оскар», причому усі в головних категоріях — «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий актор» (Джек Ніколсон), «Найкраща актриса» (Луїза Флетчер), «Найкращий сценарій» (Лоуренс Хауб і Бо Голдман).

Продюсером виступив Майкл Дуглас, який повірив тоді в талант Формана і ризикнув усіма своїми заощадженнями. Дуглас не прогадав — картина зібрала у світовому прокаті 163,3 мільйона доларів. І це рідкісний випадок, коли психологічну драму такого високого рівня супроводжував великий комерційний успіх.

«Пролітаючи над гніздом зозулі» займає 33-є місце в списку 100 кращих фільмів в історії світового кінематографа за версією Американського інституту кіно. Бібліотека Конгресу США включила картину у свій список видатних творів мистецтва, що мають культурну, історичну та естетичну значущість. Фільм став втіленням духу свободи, бунтарства, боротьби з системою.

Нагадаємо, в 1963 році в американському штаті Орегон головний герой Рендл Макмерфі потрапляє за ґрати за секс з неповнолітньою. Все було за згодою, але за законами того часу це розцінюється як зґвалтування. Щоб не сидіти в тюрмі, Макмерфі імітує психічний розлад. Його переводять в лікарню, де усім заправляє сестра Мілдред Ретчед. Вона витончено знущається з пацієнтів. Рендл цьому противиться і намагається допомогти хворим…

Які фільми вийшли в прокат 3 червня, дивіться тут.

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