Хуліганський день та походи до церкви: Приходько поділилася ТОП-5 правил своєї родини

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, розповіла про п'ять правил своєї сім'ї й опублікувала фото з дітьми.

Перш за все, за словами Насті, в її родині всі цінують особистий простір один одного, ідеї, бажання та мрії своїх близьких.

Сім'я завжди вечеряє разом, обговорюючи, як у кого пройшов день і ділячись планами на завтра. При цьому за столом не повинно бути ніяких гаджетів та телевізора.

За словами Приходько, у неділю вся сім'я ходить до церкви. Іноді через непередбачені обставини це правило доводиться порушувати.

Всі свята теж відзначаються разом.

«Гучна компанія, смачна їжа, друзі, подарунки та веселощі! У моєму дитинстві свята відзначалися зовсім не так, тому у своїй родині я намагаюся догодити всім й зробити кожне свято незабутнім», — написала Приходько.

Співачка зазначила, що раз на тиждень в її родині хуліганський день — у цей день батьки виконують всі побажання дітей.

Нагадаємо, раніше Приходько поділилася своїми страхами, які вона переживала під час останньої вагітності. Співачка навіть склала заповіт перед пологами.

Фото Instagram / prykhodko_official

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