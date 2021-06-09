У суперечці Моргенштерна й Ревви за звання найкращого співака «переміг» Олег Винник

Російський репер і блогер Алішер Моргенштерн, який влаштував скандал на церемонії вручення премії «Муз-ТВ», на шоу «Вечірній Ургант» заявив, що сподівався отримати «всі чотири тарілки».

Молодий виконавець, творчість якого неоднозначно сприймають різні вікові категорії, впевнений в тому, що він кращий й сподівався, що «премія буде чесна».

«Я насправді був упевнений, що заберу чотири тарілки. Це, напевно, інфантильно й наївно, але я думав, що премія чесна», — сказав репер.

Поспілкувавшись один з одним, обговоривши здоров'я Моргенштерна, шоу-мени стали дзвонити по відеозв'язку глядачам та запитувати їхню думку про творчість «скривдженого» репера.

Як і слід було очікувати, молоді співрозмовники говорили, що статуетку повинен був забрати Алішер. Представники старшого покоління, які не розуміють творчість виконавця, поставилися до Моргенштерна прохолодно.

При цьому один з глядачів на питання Івана Урганта, кого можна назвати кращим співаком, відповів: «Олега Винника».

Нагадаємо, 4 червня у Москві на «Премії Муз-ТВ. Початок світла» в номінації «Співак року» переможцем був оголошений Олександр Ревва. Після цього на церемонії вибухнув скандал, який спровокував Алішер Моргенштерн.

А колишній продюсер Світлани Лободи Нателла Крапивіна заявила, що російський шоу-бізнес їй все більше нагадує цирк виродків. До слова, Крапивіна повідомила, що залишає Лободу та йде з шоу-бізнесу.

Фото скріншот відео

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