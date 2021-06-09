«Що ви про себе надумали?»: Кіркоров різко відповів продюсерці Лободи і звинуватив її в плагіаті

Скандал навколо продюсерки Світлани Лободи Нателли Крапівіної на премії МУЗ-ТВ набирає обертів. Її висловлювання про велич своєї артистки, до якої «зіркам шоу-бізнесу, як Роскосмосу до Ілана Маска», гомофобія і характеристика того, що відбувається — «цирк виродків» викликали гнів Філіпа Кіркорова. Особливо його зачепили слова про його підопічного Даву, з яким на червоній доріжці премії МУЗ-ТВ влаштували провокацію — розігрували любов, йшли під руку під крики «Гірко!». Їх номер Крапівіна назвала «паноптикум в чистому вигляді» і додала, що «раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики».

Кіркоров в гніві записав різке відеозвернення до Нателли і Світлани вказавши, що їх номер аж надто схожий на Бейонсе і додав відповідне відео.

«Сновиди, хто, ви всі такі і звідки, с * ка, взялися? Деякі уявили собі, що вони вже в космосі, але за звичкою плавають в невагомості своїх фекалій … Дівчата, де ви вчилися, я викладав. Скільки пафосу і зверхності в цьому. Я не дорікаю вам, адже так легко повірити, що накручені від ботів мертві душі — це і є популярність», — сказав Кіркоров.

Він заявив, що в команді Лободи багато агресії, жовчі й отрути, звинуватив Крапівіну в подвійних стандартах і гомофобії.

«У вас так багато агресії, жовчі й отрути. Не чекав цього від команди, яка представляє „прогресивну“ артистку. Ох, як вам всім відгукнеться. Закон бумеранга ніхто не відміняв! Нателла Крапівіна, ти людина подвійних стандартів і втрачаєш хватку», — звернувся співак до продюсерки. Він додав, що Крапівіні потрібен хтось, хто буде звіряти її пости з етичним кодексом, а також підкреслив, що фраза про шашлики є погрозою і дискримінацією.

Буквально через годину після заяви Кіркорова Крапівіна оголосила про розрив співпраці з Лободою і вихід із шоу-бізнесу.

Світлана явно не очікувала такого повороту подій і дуже занервувала. Кажуть, вона просила вибачення у Кіркорова за свого продюсера, але «король» страшно на неї злий. Офіційно Лобода намагалася виправдатися за плагіат в своєму Інстаграм, розповівши, що лише хотіли показати свою інтерпретацію. У постановці Лободи — історія Марії Магдалини, яку раніше використовували інші зірки, серед яких і Бейонсе.

«Тема присутності жінки на картині» Таємна Вечеря «легендарного Леонардо да Вінчі вже кілька століть хвилює самі допитливі, лягаючи в основу книг, театральних постановок, музичних шоу. Ден Браун, Бейонсе, Аріана Гранде — ось лише кілька сучасників, які торкнулися у своїй творчості цієї сакральної теми … Але в нашому перфомансе на премії МУЗ-ТВ ми представили своє трактування цієї невирішеної загадки людства», — написала Лобода.

Але, як то кажуть, яка вже різниця. Скандал запущений, явно він, як каже Кіркоров, відгукнеться артистці.

До речі, Ані Лорак після скандального інтерв'ю про Костянтина Меладзе на МУЗ-ТВ не було.

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