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«Є зайві детальки»: напівгола Слава Камінська викликала ажіотаж у мережі

12:09 9 червня 2021
Слава Камінська

Співачка Слава Камінська, яка почала сольну кар'єру та нещодавно презентувала іронічне відео на пісню «SLAVA BOGU», «запалила» готель в турецькому Бодрумі, влаштувавшись на балконі топлес.

«Доброго ранку», — так прокоментувала Камінська в Instagram своє фото, на якому вона позує, прикривши груди руками.

Під цим постом одразу ж «намалювалися» друзі і фоловерів співачки, навперебій коментуючи фотосесію. До дискусії підключилася і сама Слава Камінська, яка написала, що білизна та окуляри на ній були «зайвими», але пообіцяла одягнутися на вечірку.

Нагадаємо, що нещодавно співачка прийшла на конкурс Mrs. Ukraine International 2021, який проходив у столичному банкет-холі Regent Hill. Особливу пікантність її поява набуло через те, що наряд співачки нагадував весільну сукню. Вона пожартувала, що можна було б одразу і у РАГС, але сміливих добровольців не знайшлося.

Фото Слави Камінської із соціальних мереж.

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