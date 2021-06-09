«Де ваші мізки?»: Гвоздьова відповіла хейтерам з приводу розміру грудей

Хореограф Ілона Гвоздьова, яка нещодавно разом з подругами трохи померзла на курорті в Одеській області, дала різку відсіч інтернет-користувачам, які постійно їй розповідають про те, якою мають бути груди у жінки.

У Instagram вона написала великий пост і порадила хейтерам йти за відомою адресою, додавши: «Головне, що подобаюся я собі»

Підтягнута Ілона зазначає, що читаючи висловлювання типу «де цицьки», пише, що її турбують не тільки такі коментарі, скільки інші моменти: «Всі ці коментарі пишуть жінки і дівчата, які колись будуть матерями, у яких колись будуть або є діти і так далі. Страшно те, що у нашій країні так багато заздрісних, пригноблених і озлоблених жінок, які не мають навіть самого мінімального виховання і шкода, що їхні батьки не змогли їм прищепити такі правильні звички і розвинути в них якості, які б характеризували їх як повноцінних, дорослих, адекватних, впевнених і реалізованих у житті людей, а головне щасливих. На питання: «Де ваші сиськи?» хочеться запитати: «Де ваші мізки?»

Раніше Ілона Гвоздьова показала, як танцює з подругою перед походом «на філіжанку кави». Хореограф вважає танець універсальним засобом, у тому числі й від хвороб.

Фото Ілони Гвоздьової із соціальних мереж.

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