«Раніше ворогів порвемо співвітчизників на шматки»: Есхакзай поскаржилася на менталітет українців

Колишня кохана відомого співака Віталія Козловського, Раміна Есхакзай поміркувала у соцмережі про український менталітет.

Телеведуча запитала: українці єдині у світі, хто ненавидить один одного?

«Ми єдині раніше ворогів порвемо співвітчизників на шматки? Ми єдині згадуємо про те, що це теж українець, коли людина стає успішною?» — пише Раміна.

На її думку, коли у людини труднощі, ніхто не говорить про її національність. Про неї згадують, коли у людини щось виходить, тоді оточення готово її загнобити.

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«Мій тато з Афганістану, за своїх — порвуть, я з України — мене порвуть наші», — пише Есхакзай.

У мережі з цього приводу розгорілася палка дискусія. Від порад не скаржитися з приводу бізнесу, успіхів та невдач, вона перейшла на тему мови. Раміні дорікнули, що живучи в Україні, вона звертається до своїх читачів російською. Інші користувачі нагадали дівчині, яка писала про мову й необхідність вивчати історію України, що в нашій країні для багатьох російська мова рідна і це не означає, що люди не патріоти.

Нагадаємо, раніше за російську мову цькували Наталю Могилевську. Співачка опублікувала привітання з Новим роком російською. Серед її фанатів знайшлися такі, хто вказав, що було б хорошим тоном вживати державну мову, тим більше, що Наталя по-українськи може і говорити, і співати.

Фото Instagram / raminalalala

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