«Не просто купальник»: Нікітюк згадала про суспільний осуд та закликала до рівності

Популярна українська телеведуча Леся Никитюк, яка останнім часом демонструє відверте вбрання, часто чула багато негативних висловлювань з приводу своєї зовнішності. Вона поділилася цим в своєму Instagram.

«Жирна, худа, швабра, недоук, гном… Вчора, по моєму опитуванню в сторіс, 86% дівчат зазнавали осуд суспільства. Я теж постійно читаю і чую таке в свій бік», — написала Никитюк і опублікувала фото.

«На мені не просто купальник… а заклик рівності, підтримка різноманітності та любов до свого тіла», — стверджує телеведуча.

Підписниці поділилися в коментарях тим, які «епітети» їм доводиться чути на свою адресу.

Але є й упевнені в собі дівчата: «Не звертаю увагу на слова чужих людей. Люблю себе і своє тіло таким, яке воно у мене є, я красива».

Нагадаємо, Никитюк недавно опублікувала фото у мятому зеленому костюмі.

Фото з Instagram lesia_nikituk

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