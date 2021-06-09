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«Легкість і сонце у кожному дні»: Ребрик порекомендувала ТОП-3 літніх образи

15:44 9 червня 2021
Лілія Ребрик

Українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно вразила фотографією в купальнику, порадила, які луки будуть актуальні в літній сезон. Цьому вона присвятила публікацію в своєму Instagram.

«Мій улюблений сезон року! Час, коли відчуваєш себе красивою, коли хочеться легкості та сонця в кожному дні. Ділюся з вами ТОП-3 своїх літніх образів. Вони — універсальні та стануть в нагоді кожній жінці незалежно від типу фігури», — написала Ребрик

Підписники в захваті від запропонованих варіантів: «Всі наряди дуже красиві», — написано в одному з типових коментарів.

Нагадаємо, відомий дизайнер розповіла «ФАКТАМ» про нові тренди в літньому одязі — це допоможе зробити правильний вибір під час шопінгу.

Фото з Instagram liliia. rebrik

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