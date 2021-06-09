На шкільному випускному дочки Майкла Дугласа 76-річного актора прийняли за її дідуся

Дочка кінозірок Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс, 18-річна Керіс Дуглас, цього року закінчила школу. Як розповів 76-річний актор в ефірі телепрограми The Kelly Clarkson Show, на випускній церемонії батьки інших випускників прийняли його за дідуся Керіс. «О, вітаємо, ви, мабуть, пишаєтеся своєю онукою!», — говорили вони. За словами Майкла, це було досить неприємно. Але він намагався не брати це близько до серця — адже вони просто намагалися бути милими.

Минулого року Керіс розповідала в інтерв'ю про своє життя в школі та зізналася, що часто чує «уїдливі зауваження» про вік батька". «Мені кажуть:"За тобою приїхав твій дідусь», — сказала вона.

Старший брат Керіс, 20-річний Ділан, вже вчиться в коледжі. Майкл визнав, що вони з дружиною турбуються про те, що їх «гніздо» спорожніє, діти роз'їдуться. «Це страшно. Дійсно. Ви дивіться один на одного і говорите: «Ну, тепер ми залишилися тільки удвох, люба».

Кэрис с братом

Майкл Дуглас одружився з зіркою фільмів «Маска Зорро» та «Чикаго» Кетрін Зета-Джонс, яка молодша за нього на 25 років, у 2000 році. Це його другий шлюб. Першою дружиною актора була Діандра Лукер, дочка австрійського дипломата. Від цього шлюбу у нього є 42-річний син Кемерон.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дочка актриси Брук Шилдс прийшла на шкільний випускний у сукні своєї матері 23-річної давності.

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