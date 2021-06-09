«Великі в труні перевертаються»: Пригожин покаявся за Бузову на сцені МХАТу

Після того, як скандальна російська співачка Ольга Бузова оголосила, що тепер вона ще й актриса знаменитого МХАТу, представники шоу-бізнесу відверто розповіли, що на роль в новому спектаклі запрошували не тільки Бузову. Так, замість 35-річної Ольги, в п'єсі могла грати 53-річна співачка Валерія. Чоловік Валерії Йосип Пригожин вже вибачився перед глядачами, що не пустив дружину на театральну сцену.

«Друзі, вибачте мене, це моя вина, що Бузова у МХАТі. Це я не зміг знайти дати і не переніс заплановані заходи Валерії, для того щоб вона могла прийняти пропозицію театру брати участь в цьому спектаклі. Взагалі все, що сьогодні відбувається в індустрії, словами не описати, ось уже і до театру докотилася ця руйнівна хвиля. Великі померлі актори точно перевертаються в труні», — заявив Пригожин.

57-річна Лоліта Мілявська заявила, що і їй пропонували грати в спектаклі МХАТу. Але так як у Лоліти ні часу, ні бажання не знайшлося, то на роль «засватали» Бузову.

Сама Бузова не розуміє, чому всі так розсердилися на її появу в театрі. «Чому всіх так бомбить від новини про МХАТ… Мене засуджують співачки, яких вже забули, ведучі, у яких немає шоу на ТБ, і актори, які ніколи не служили в театрі», — дивується зірка.

Нагадаємо, Бузову запросили на роль у виставі «Чудесний грузин» про молоді роки Йосипа Сталіна (Джугашвілі). Прем'єру призначено на 11 червня.

Ольгу Бузову внесено в базу «Миротворця» за гастролі в окупованому Криму, а Йосип Пригожин потрапив в той самий чорний список за пособництво російським окупантам і участь у пропаганді РФ.

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