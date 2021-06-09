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На розлучення погодився відразу: Антон Батирєв нарешті зізнався, чому розлучився з Євгенією Лозою

19:40 9 червня 2021
Антон Батирєв

Російський актор Антон Батирєв розповів, чому він розлучився з зіркою серіалів Євгенією Лозою після 11 місяців шлюбу. Про це повідомляє «СтарХіт».

«Ми з Женею не встигли прийти до того бар'єра, від якого відраховується обопільне бажання мати дітей. І слава Богу, бо ми зрозуміли, що не підходимо один до одного. Женя прекрасна та хороша, але для іншого. Вона перша запропонувала розлучення. Я погодився», — заявив 39-річний Батирєв.

Актор вважає, що у нього складний характер, тому з ним важко ужитися. До молодої дружини ревно ставився й син Антона від першого шлюбу.

«Зараз у мене все добре. Я щаслива людина», — сказав Антон Батирєв, який тепер зустрічається з Ганною Савельєвої.

Нагадаємо, в мережі бурхливо обговорювали обійми акторів Цимбалюка та Батирєва.

Фото Instagram baton

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