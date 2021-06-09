Російську порнозірку Беркову терміново прооперували в Україні

Відома російська порноактриса Олена Беркова була прооперована. Актриса розповіла в Instagram що зараз лежить в лікарні в Миколаєві і відходить від операції. В Україну Беркова приїхала до батьків.

«Операція була складною, говорити не можу — дуже боляче. Так що, мої любі, поки без прямих ефірів і конференцій», — поскаржилася актриса.

Піар-директор Беркової Максим Клименко уточнив в коментарі «Стархіт», що у Олени запалилися гланди, а тому лікарі прийняли рішення про хірургічне втручання.

За словами Клименка, у Беркової і раніше були проблеми з мигдалинами, але на цей раз процес розвивався гостро, був напад болю, Беркова була на межі непритомності.

Нагадаємо, колишня учасниця телевізійного проекту «Дом-2» мріє повернутися в індустрію фільмів для дорослих, а поки виступає в ролі музичного критика і записує власні кліпи.

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