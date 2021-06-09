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«Мама завжди поруч»: Ані Лорак зворушливо привітала дочку з днем народження

20:53 9 червня 2021
ани лорак і софія

Співачка Ані Лорак влаштувала свято для дочки Софії на честь її 10-річчя. На День народження дівчинці подарували велику ляльку, замовили багатоярусний торт і зібрали велику дитячу компанію. Ані Лорак заявила, що день народження дочки — улюблений день у році.

«Нічого не бійся, сміливо йди по життю, я знаю, у тебе все вийде! Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя крихітко!«- написала Лорак в Instagram.

Колишній чоловік Лорак Мурат Налчаджиоглу теж був присутній на святі.

Софія до дня народження вирішила поділитися смішними відео про себе маленьку.

Привітав дівчинку і її хрещений батько Філіп Кіркоров. Він вважає, що Софію чекає велике майбутнє, і теж обіцяє завжди бути поруч. Співак вибрав зі свого архіву найцікавіші фото з Ані Лорак і маленькою Сонею.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак показала, як виросла дочка, і поділилася, як можна вчитися з дітьми онлайн.

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«Мама завжди поруч»: Ані Лорак зворушливо привітала дочку з днем народження

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